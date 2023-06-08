الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن حملة الاعتقالات تركزت في بلدة بيتا جنوب نابلس التي طالت 13 مواطناً غالبيتهم من عائلة حمايل، فيما اعتقل من بلدة عرابة جنوب جنين خمسة مواطنين.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في بلدة بيتا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني بعد أن عبثت فيها وخربت محتوياتها.وفي عرابة بمدينة جنين، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت، يوسف شعبان، ونديم أبو صلاح، محمد أبو عبيدة، باسل بوسطة، جواد سرهد.ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال: الطفل كرم محمد داوود، والطفل زين محمد بدر، ووالده، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محيي أبو فنار من بلدة يطا جنوباً، والأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (19 عاماً) من بيت أمر شمالاً.