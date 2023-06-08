مرشح للرئاسة الأميركية: حولنا أوكرانيا إلى مسلخ

رام الله - دنيا الوطنقال مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي، إن تصرفات واشنطن أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين.وأضاف كينيدي في مقابلة صحفية مع جوردان بيترسون "قمنا بتحويل أوكرانيا إلى مسلخ، قتل 350 ألف شاب أوكراني. إنهم يكذبون بشأن عدد القتلى. يخفونه عنا، البنتاغون يخفيه عن الشعب الأمريكي".وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي جرت كييف إلى النزاع ضد روسيا، مشيرا إلى أنه قد تم تصوير النزاع الأوكراني في البيت الأبيض "في شكل كتاب فكاهي" قد "ابتلعه بالفعل الكثير من الأمريكيين"، كما عبر عن اعتقاده أن الولايات المتحدة تحتاج هذا الوضع لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري.