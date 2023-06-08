مُراقبة من الجو.. مقترح بهدنة جديدة في السودان لمدة 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تُقدم الوساطة الأميركية السعودية، مقترحاً بهدنة لمدة 24 ساعة، من أجل اختبار مدى التزام الجانبين ببنودها.ونقلت وكالة أنباء (العالم العربي) عن مصطفى محمد إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، قوله أن "المقترح يتضمن فرض عقوبات على الطرف الذي سيخرق الهدنة، كما سيتم تعليق المفاوضات نهائياً في حال لم يلتزم بها الجانبان".ولفت إلى أن مراقبة هذه الهدنة القصيرة من قِبل ميسري عملية التفاوض، الولايات المتحدة والسعودية، "ستكون أكثر صرامة، وستتم عن طريق طائرات مراقبة"، وفق ما نقل موقع (العربية).يشار إلى أن الاشتباكات تصاعدت أمس في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، كما تصاعدت معها الاتهامات المتبادلة.