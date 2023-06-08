وزير إسرائيلي يزور المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين





وأضاف: أن "دكتاتورية إرهابية ذات قدرة نووية ستشكل تهديدا ليس لإسرائيل فحسب، بل للاستقرار في العالم بأسره هذه رسالتي من زيارة قمت بها إلى المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الجنوبية والشمالية".









رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الخميس، بأنه قام بزيارة المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.وقال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية: "يجب ألا يُسمح لإيران أبدًا بأن تصبح كوريا الشمالية 2"، وفق تعبيره.