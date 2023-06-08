احتجاجات بالمغرب رفضاً لزيارة رئيس كنيست الاحتلال

انطلقت في العاصمة المغربية، الرباط، مساء أمس، مظاهرات نظّمها عشرات المغاربة؛ احتجاجاً على زيارة رئيس كنيست الاحتلال أمير أوحانا وتطبيع العلاقات بين البلدين.





وأتت زيارة أوحانا للرباط، بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في إطار أولى نشاطات مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - الإسرائيلية، التي أُعلن عن تأسيسها مؤخرا.

ووصل أوحانا إلى المغرب، بعد الزيارة التي قامت بها إلى الرباط وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف الأسبوع الماضي. وفق (عرب 48)ورفع المتظاهرون، وهم نشطاء في منظمات المجتمع المدني وحقوقيون، شعارات مثل "لا تطبيع مع المحتل، المقاومة هي الحل"، ومن الرباط وفلسطين شعب واحد مش شعبين"، و"المغرب أرض حرة، أوحانا يطلع برا".وتأتي زيارة رئيس كنيست الاحتلال في وقت تبحث فيه الحكومة الإسرائيلية إعلانا محتملا بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.