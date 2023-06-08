شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر وتسلم إخطاراً بهدم منزل أسير

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر وتسلم إخطاراً بهدم منزل أسير
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وسلمت ذوي الأسير ماهر صلاح شلون إخطاراً بهدم منزله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت منزل الأسير شلون (44 عاماً)،  قبل أن تسلم ذويه إخطارا بهدم المنزل.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطن شلون في الأول من آذار/ مارس الماضي، وعادت وداهمت منزله في السادس من ذات الشهر وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه.

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