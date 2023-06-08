دولي

هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء جلسة المحكمة بشأن تعديل أنظمة الشرطة

هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء جلسة المحكمة بشأن تعديل أنظمة الشرطة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير ومفتش الشرطة يعقوب شبتاي
رام الله - دنيا الوطن
بعد نحو ست ساعات، انتهى النظر في خمسة التماسات ضد تعديل أنظمة الشرطة في إسرائيل القاضي بتوسيع صلاحيات الإشراف عليها التي تناط بوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، في المحكمة العليا.

وقال بن غفير خلال جلسة المحكمة، إن بعض طلبات الملتمسين تهدف إلى "المساس بشرعية توليه منصبه الحالي"، فيما ستصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.

ووفق قناة (كان)، فإن بن غفير ينظر في احتمال طرح مشروع قانون يخوله صلاحية الإيعاز إلى الجهات المعنية بإجراء اعتقالات إدارية دون الاضطرار إلى مصادقة ديوان المستشار القانوني للحكومة عليها، وأنه عرض ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال بن غفير لنتنياهو إن قيادة الشرطة قدمت عدة طلبات بهذا الخصوص إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا لتصادق عليها إلا أنها لم ترد عليها بعد.

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هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء جلسة المحكمة بشأن تعديل أنظمة الشرطة

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