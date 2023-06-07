دولي

مصرع 24 شخصا بينهم نساء وأطفال بأفغانستان

مصرع 24 شخصا بينهم نساء وأطفال بأفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 24 شخصا مصرعهم، بينهم 12 امرأة وثمانية أطفال بعد سقوط حافلة في واد بولاية ساري بول بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الشرطة المحلية دن محمد نزاري في محافظة ساري بول، بوفاة 24 شخصاً في الحادث المذكور.

من جهتها، ذكرت شبكة abc News أن عدد وفيات الأطفال بلغ 9، ونقلت عن مسؤول الشرطة المحلية أن الحادث وقع في منطقة جبلية بها طرق نصف معبّدة في الإقليم المذكور بينما كان الركاب عائدين من حفل زفاف، وكانوا مسافرين من منطقة "سيّد" إلى أخرى.

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