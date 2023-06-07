الصالح يبحث مع عدة مسؤولين دوليين وأفارقه دعم قطاع الحكم المحلي وتطويره

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، خلال لقائه مع عدة مسؤولين دوليين وأفارقة على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي، سبل وآليات دعم قطاع الحكم المحلي الفلسطيني وتطويره.والتقى الصالح مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونه شريف، وبحث معها سبل تعزيز التعاون وواقع العمل في فلسطين، موجها الدعوة لها من أجل زيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على التحديات الجمة التي تواجه قطاع الحكم المحلي تحديدا وخاصة الإجراءات الاحتلالية التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة.من جانبها، اعربت شريف عن شكرها للوزير للمشاركة الفاعلة وأهمية حضوره لتمثيل فلسطين في هذه الدورة، وأشارت إلى إنها على دراية وإطلاع تام على واقع التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية، إضافة لإطلاعها على تقارير عمل الطواقم في فلسطين والتي بينت أن هناك عمل وانجازات على مستوى عالي من المهنية، تضاهي العمل في بقية الدول.واتفق الطرفان على عمل خطة عمل تنفيذية للبرنامج الوطني لفلسطين والاتفاق على مذكرة تفاهم للأعوام 2023-2026.كما والتقى الصالح مع رئيس اتحاد البلديات في جنوب افريقيا، سالجا، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع فلسطين وجنوب افريقيا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وخاصة مع اتحاد البلديات الفلسطينية، من أجل تحقيق اقصى درجات المنفعة والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.وفي سياق منفصل، التقى الصالح مع وزيرة التجهيز والاسكان التونسية سارة الزعفراني الزنزري، وبحث الطرفان عددا من القضايا المتعلقة في مجال التخطيط والتنمية واعداد التقارير الطوعية فيما يتعلق بتطويع اهداف التنمية المستدامة واعداد الخطة الحضرية المستدامة، كما وتبادل الطرفان التجارب والخبرات فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي.وخلال زيارة لمقر السفارة الفلسطينية، التقى الصالح مع سفير فلسطين في كينيا والمراقب الدائم لدى الامم المتحدة في نيروبي حازم شبات، أشاد الصالح بالجهود التي يبذلها السفير وطاقم السفارة في حشد الدعم والتأييد والمناصرة للقضية الفلسطينية من خلال سلسلة الفعاليات التي تقوم بها السفارة في كينيا وبخاصة جهودهم في انجاح مشاركة فلسطين في المؤتمر وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للوفد الفلسطيني المشارك.وشارك الصالح في افتتاح المعرض المتخصص بمواضيع لها علاقة بالتخطيط الحضري والتجارة بين الدول والاجندة الحضرية وقضايا المناخ ونقل التجارب بين الدول، وغيرها.