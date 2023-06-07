شؤون فلسطينية

وزارة القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير ووصفة لحرب دينية

وزارة القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير ووصفة لحرب دينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة شؤون القدس مخطط عضو (كنيست) من حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم عميت هاليفي، بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أنه "خطير للغاية ووصفة لحرب دينية".

وأشارت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، الى أن "المخطط، الداعي لسيطرة اليهود على منطقة قبة الصخرة بمقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد".

وقالت: "هذا المخطط الذي طرحه أحد عناصر حزب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو بمثابة عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال".

وأضافت أن "ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطته، فضلا عن كونه مرفوض ومستهجن فإن تطبيقه، لا سمح الله، سيؤدي الى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وتابعت أن "الدعوة إلى إنهاء الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى والإدعاء، بصلافة ووقاحة، أن المسجد الأقصى ليس للمسلمين والدعوة للسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى من كل أبوابه هو لعب بالنار".

وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت بأن حزب "الليكود" هو الذي يقود الاقتحامات للمسجد الأقصى، من خلال عرّاب الاقتحامات الحاخام المتطرف يهودا غليك، ويدعو لانتهاك حرمة المسجد، من خلال هاليفي الذي نظم الشهر الماضي اجتماع داخل (كنيست) تحت عنوان "حرية اليهود" في المسجد الأقصى، وبات الآن يدعو لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.

وأكدت أن "المخطط هو الأكثر خطورة الذي يستهدف المسجد الأقصى منذ الاحتلال عام 1967، وهو مؤشر خطير على تصاعد استهداف المسجد بدءًا بالاقتحامات منذ عام 2003 ومرورا بدعوات التقسيم الزماني والصلوات والطقوس التلمودية ووصولا الى الدعوة الخطيرة بتقسيم المسجد نفسه".

وقالت الوزارة: "هم ينتقلون فعليا من انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى إلى نسف هذا الوضع وصولا الى التقسيم الفعلي للمسجد الأقصى كخطوة نحو مخططات أكثر قبحا وأكثر خطورة".

وتابعت: "بصمت حكومة الاحتلال على هذا المخطط العدواني الذي ينادي به أحد أعضاءها فإنه لا يمكنها الزعم كذبا بأنها تحترم الوضع القائم في المسجد الأقصى".

وشددت على أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة وهي 144 دونما هو للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد ولا يقبل القسمة ولا التقسيم.

وأكدت أن "شعبنا العظيم الذي أحبط مؤامرة البوابات الالكترونية والتقسيم الزماني والمكاني لن يسمح بهكذا مخطط إرهابي"، داعيةً العالم الإسلامي والعربي إلى "عدم الوقوف صامتا إزاء هكذا مخططات خطيرة، وعدم ترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة هذا الجنون الإسرائيلي".

كما أكدت أن على المجتمع الدولي الانتقال من مربع الإدانات والاستنكارات إلى التحرك الفاعل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

أخبار ذات صلة

الصالح يبحث مع عدة مسؤولين دوليين وأفارقه دعم قطاع الحكم المحلي وتطويره

الصالح يبحث مع عدة مسؤولين دوليين وأفارقه دعم قطاع الحكم المحلي وتطويره

وزارة القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير ووصفة لحرب دينية

وزارة القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير ووصفة لحرب دينية

فلسطين تترأس المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الرسمي

فلسطين تترأس المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الرسمي

العالول يصدر توضيحاً حول تصريحات تتعلق بخلافة الرئيس عباس وتراجع شعبية حركة فتح

العالول يصدر توضيحاً حول تصريحات تتعلق بخلافة الرئيس عباس وتراجع شعبية حركة فتح

وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني 2022

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني 2022

الأسير إبراهيم علقم يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الأسير إبراهيم علقم يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الرئيس عباس يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

الرئيس عباس يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع عدة مسؤولين دوليين وأفارقه دعم قطاع الحكم المحلي وتطويره

الصالح يبحث مع عدة مسؤولين دوليين وأفارقه دعم قطاع الحكم المحلي وتطويره

فلسطين تترأس المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الرسمي

فلسطين تترأس المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الرسمي

وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

الأسير إبراهيم علقم يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الأسير إبراهيم علقم يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الرئيس عباس يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

الرئيس عباس يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

غنيم: سلطة المياه وضعت برامج هامة لتوجيه طاقات الشباب في مجالات رائدة

غنيم: سلطة المياه وضعت برامج هامة لتوجيه طاقات الشباب في مجالات رائدة

الصالح يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التعاون وواقع العمل

الصالح يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التعاون وواقع العمل

مصرع مواطنة بحادث دهس في بيت لحم

مصرع مواطنة بحادث دهس في بيت لحم

منوعات

شاهد.. مايان السيد تُشعل الانستغرام بفستان أحمر أنيق

شاهد.. مايان السيد تُشعل الانستغرام بفستان أحمر أنيق

&quot;سافرت علشان أتعالج&quot;.. بسمة وهبة تُقلق جمهورها بتصريحها الأخير

"سافرت علشان أتعالج".. بسمة وهبة تُقلق جمهورها بتصريحها الأخير

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بعقد قرانها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بعقد قرانها

شاهد: بسمة بوسيل تخطف الأنظار بغنائها لابنها آدم

شاهد: بسمة بوسيل تخطف الأنظار بغنائها لابنها آدم

صورة.. أحمد حلمي يشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور

صورة.. أحمد حلمي يشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور

بعد تصدره الترند.. كم بلغت إيرادات فيلم &quot;شوجر دادي&quot;؟

بعد تصدره الترند.. كم بلغت إيرادات فيلم "شوجر دادي"؟

براءة مصطفى كامل من تهمة السرقة التي وُجّهت إليه

براءة مصطفى كامل من تهمة السرقة التي وُجّهت إليه

الفنانة شهيرة تثير الجدل بعد إطلالتها الأخيرة

الفنانة شهيرة تثير الجدل بعد إطلالتها الأخيرة

حسن يوسف يفجّر مفاجآت صادمة حول نجوم الوسط الفني

حسن يوسف يفجّر مفاجآت صادمة حول نجوم الوسط الفني

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

عربي

وفاة ستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى في السودان

وفاة ستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى في السودان

بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ذكرى النكسة

"التعاون الإسلامي" تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ذكرى النكسة

لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه

لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه