شؤون فلسطينية

فلسطين تترأس المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الرسمي

فلسطين تترأس المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الرسمي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ترأست دولة فلسطين ممثلة بوكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، اليوم الأربعاء، المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.

ويمثل فلسطين في هذا المؤتمر إلى جانب وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، المفوض السياسي العام والناطق الإعلامي بإسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم  في الدول العربية، فضلا عن إتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويناقش المؤتمر عددا من البنود من بينها: دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وآليات مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمي، والتداعيات الأمنية لتطبيق "تيك توك"، وتطبيق مفاهيم التسويق الاجتماعي في مجال القضايا الأمنية، كما سيناقش تجارب عدد من الدول العربية  في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.

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