العالول يصدر توضيحاً حول تصريحات تتعلق بخلافة الرئيس عباس وتراجع شعبية حركة فتح

نفى مكتب نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، مساء الأربعاء، تصريحات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية ودولية، منسوبة للعالول تتعلق بخليفة الرئيس محمود عباس.





وأضاف مكتب العالول، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن التصريحات المنسوبة للعالول وخاصة التي تتعلق بالحديث عن خليفة الرئيس محمود عباس وبعض القضايا المتعلقة بحركة فتح "قد تم إخراجها في سياق غير صحيح".





ونشرت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تصريحات منسوبة للعالول، تحدث فيها عن خليفة الرئيس عباس، قال فيها إن حركة فتح تبحث عن "أحد من جيل الشباب" لخلافة الرئيس، محذراً في ذات الوقت من تراجع شعبية حركة فتح.

رام الله - دنيا الوطن