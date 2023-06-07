الرئيس عباس يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميره، ومدير التصوير عادل عبساوي، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.ورحب الرئيس عباس، بالوفد الضيف، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الإعلام الرسمي الفلسطيني، واتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، لنقل الرواية والحقيقة الفلسطينية إلى العالم أجمع.وأشار الرئيس عباس، إلى أن افتتاح مكتب للاتحاد الإسلامي في فلسطين بالتعاون مع الإعلام الرسمي الفلسطيني، هو انجاز كبير يسهم في توطيد وتعزيز التعاون والتبادل الإعلامي المشترك.من جهته، أكد الوفد على سعادتهم بوجودهم في فلسطين، والتعاون الكبير الذي لامسوه من قبل الإعلام الرسمي الفلسطيني، والتسهيلات التي قدمت للوفد سواء بافتتاح المكتب أو الدورة التدريبية الخاصة بالإخراج والتصوير والإضاءةوحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، كذلك نائب السفير المصري لدى فلسطين سارة طه.