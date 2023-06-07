الصالح يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التعاون وواقع العمل

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة الثانية للجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المنعقد في العاصمة نيروبي دعوة رسمية الى ميمونه شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لزيارة دوله فلسطين.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما في العاصمة نيروبي، أعرب فيه الصالح عن شكره للأمم المتحدة على دعوة فلسطين للمشاركة في الدورة الثانية للجمعية العامة، وأثنى على الجهد والعمل المشترك والتعاون ما بين الحكومة الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.وأشار الصالح الى أهم الإنجازات والخطوات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية سواء كانت ضمن عمل التخطيط الشامل للتجمعات والمدن، أو تلك التي نفذت على أرض الواقع بإقامة مشاريع بنى تحتية وإغاثية في ظل الصعوبات التي تحول دون عمل وزارة الحكم المحلي، وخاصه في التحديات المفروضة على السكان الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج).واستعرض الصالح أهم الإنجازات والاستراتيجيات والخطط الحضرية التنموية في بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصه الهدف 11، وأشاد الطرفان بالخطوات العملية التي تمت في هذا المجال.من جانبها، أعربت شريف عن شكرها لوزير الحكم المحلي، وأهمية حضوره لهذه الدورة، وان مشاركه دوله فلسطين هي أولوية، كما أشارت الى أنها على اطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية، وعلى عمل وتقارير الطواقم في فلسطين، التي بينت أن هناك عمل وإنجازات بمهنية، تضاهي العمل في بقية الدول.واتفق الطرفان على عمل خطه عمل تنفيذية للبرنامج الوطني لفلسطين والاتفاق على مذكرة تفاهم للأعوام 2023-2026.