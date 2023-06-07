الاحتلال يعتقل شرطيا فلسطينيا بزعم تخطيطه لاغتيال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، شرطياً فلسطينياً في طولكرم، بحسب ما أفادت (القناة 7) الإسرائيلية اليوم الأربعاء.وزعمت القناة، أن اعتقال الشرطي يأتي بعدما خطط لاغتيال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة "يوسي دغان"، وتنفيذ عمليات إطلاق نار.بدورها، ذكرت (القناة 12) أنه:" بعد ملاحقة استمرت 4 أشهر، الجيش الإسرائيلي اعتقل "علاء خالد قطو" من مخيم طولكرم، وهو أحد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ بزعم التخطيط لاغتيال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان.