شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منازل في الخليل والمستوطنون يسرقون أغناما في سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم منازل في الخليل والمستوطنون يسرقون أغناما في سلفيت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم منازل في الخليل ومنشأة سكنية في الأغوار الشمالية، فيما سرق مستوطنون أغناما في سلفيت.

كما أخطرت قوات الاحتلال، بهدم ثلاثة منازل في تجمع "هريبة النبي" قرب قرية منيزل بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال تجمع "هريبة النبي" بمسافر يطا، وسلّمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل، تعود ملكيتها للمواطنين عبد المحسن ومتعب وموسى رشيد، وتتراوح مساحتها بين 70-100 متر مربع، وجميعها مأهولة وتؤوي ما يقارب 20 فردا.

أما في طوباس، فقد أخطرت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، بإزالة منشأة سكنية في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر صحفية إن الاحتلال أخطر بإزالة منشأة سكنية للمواطن يوسف عيد خليل، في حمامات المالح، بالأغوار الشمالية، بحجة "تدمير الآثار".

وفي سياق آخر، فقد سرق مستوطنون 14 رأسا من الأغنام من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن مستوطني مستوطنة "بدوئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين، سرقوا أغناما من المنطقة الغربية في البلدة، والتي تعود ملكيتها للمواطن عدنان شحادة الديك.

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