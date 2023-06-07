شؤون فلسطينية

صندوق الاستثمار يعلن أرباحاً بقيمة 35.2 مليون دولار العام الماضي

صندوق الاستثمار يعلن أرباحاً بقيمة 35.2 مليون دولار العام الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أن الصندوق حقق أرباحا صافية، بعد الضرائب بلغت 35.2 مليون دولار العام الماضي.

وقال مصطفى، الذي عرض تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 في اجتماع الجمعية العامة للصندوق الذي عُقد برام الله، اليوم الأربعاء، على الصعيد المالي، فإن مجموع الأرباح المحققة منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية العام الماضي بلغ ضعف رأس المال المدفوع، فيما بلغت قيمة الأرباح التي حوّلها الصندوق إلى المساهم (السلطة الوطنية) منذ التأسيس وحتى نهاية عام  2022 حوالي 1.11 مليار دولار.

وقال مصطفى، إن الصندوق حقق إنجازات ملموسة العام الماضي، إذ ساهمت استثماراته القائمة في توفير أكثر من 3400 فرصة عمل خلال العام، في حين استفاد من مشاريع الصندوق واستثماراته أكثر من 1087 مشروعا ومنشأة صغيرة ومتوسطة، لافتا إلى مشاريع سيتم افتتاحها قريباً في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصطفى، إن من أبرز إنجازات الصندوق العام الماضي، استمرار الأعمال الإنشائية في مصنع الرابية للأعلاف في محافظة الخليل الذي يُتوقع تشغيله هذا العام، والوصول إلى اتفاق مبدئي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) كشريك في ائتلاف تطوير مشروع الغاز الفلسطيني، وإطلاق شركة "مدى العرب" لخدمات الإنترنت أعمال شبكة الألياف الضوئية (الفايبر)، وتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح 150 مدرسة حكومية، ليرتفع عدد المدارس المغطاة بهذا البرنامج إلى حوالي 320 مدرسة حكومية، بهدف إنتاج 21 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف أن هناك تقدّما كبيرا في الأعمال الإنشائية وتركيب معظم الألواح الشمسية في محطة "نور رمون" للطاقة الشمسية، وكذلك في أعمال تطوير مشروع مطحنة الإسمنت التي بدأت خلال النصف الثاني من عام 2022، إذ تم استلام جزء من المعدات، والأعمال الإنشائية قائمة، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال وتشغيل المصنع في نهاية عام 2024.

وقال مصطفى، إن الصندوق أطلق العام الماضي برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحجم يبلغ 2.4 مليون يورو على مبدأ المنح المتماثلة، والمرحلة الأولى من مشروع غزة التمويلي الهادف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم منح تمويلية بمبادرة وتمويل من صندوق الاستثمار الفلسطيني.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى تقدم العمل في إنشاء مصنع "بال أوكس" لإنتاج الأوكسجين الطبي السائل المستخدم في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، بالتعاون مع شركة المجمع الطبي العربي التخصصي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 600 متر مكعب في الساعة. ومن المتوقع افتتاحه خلال العام الحالي 2023.

وإضافة إلى هذه الإنجازات، قال مصطفى، إن الصندوق وفر 10 ملايين دولار ضمن برنامج "ابدأ" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وساهم في توظيف 450 شاباً وشابة في وظائف متخصصة من خلال برنامج سندات الأثر الإنمائي، وقدّم دعماً لـ86 مؤسسة ومبادرة محلية ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية.

وناقشت الهيئة العامة للصندوق تقرير مجلس الإدارة، واستمعت إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق. وتتكون الهيئة العامة من عدد من الشخصيات الاعتبارية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وتمثل هذه الشخصيات مختلف القطاعات والاختصاصات؛ كالمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني.

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