طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واطّلعت اللجنة على تقرير حول زيارة العمل التي يقوم بها حاليا رئيس متابعة العمل الحكومي لجمهورية مصر العربية، كما استمعت لآخر مستجدات خروج حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج، الذين سيغادرون غزة الأسبوع القادم على أربعة أفواج.وباركت اللجنة انطلاق امتحانات الثانوية العامة ، وأشادت بالجهود الحكومية المبذولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، داعية بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين للامتحان هذا العام.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة معايير اللياقة الصحية والبدنية الخاصة بمنتسبي قوى الأمن.كما وأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي قراراً بتوفير احتياجات تطوير مشروع النظام الإلكتروني المحوسب لوزارة العمل.وأقرّت اللجنة خلال جلستها استملاك قطعة أرض بمنطقة الحكر في دير البلح، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بغرض إنشاء مدرسة ثانوية تخدم المنطقة وإلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي لمخالفتها شروط التعاقد مع سلطة الأراضي.بالإضافة إلى قرارها بتشكيل لجنة فنية للنظر في الإجراءات المشتركة بين الأراضي الحكومية وأراضي الوقف.