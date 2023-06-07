شؤون فلسطينية

الغرفة التجارية بغزة تكشف حقيقة إدخال سيارات ودراجات نارية للقطاع

الغرفة التجارية بغزة تكشف حقيقة إدخال سيارات ودراجات نارية للقطاع
إدخال سيارات ودراجات نارية لقطاع غزة * أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، عائد أبو رمضان، الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام فيما يتعلق بإدخال السيارات والدراجات النارية عبر معبر رفح وكرم أبو سالم. 

وجاء ذلك خلال بيان نشرته غرفة تجارة وصناعة غزة، أوضحت فيه أن "ما تم الحديث به هو أملنا بأن تتكلل الجهود المبذولة لتحسين حرية الحركة للأفراد والبضائع في إحداث انفراجه قريبة، وتقديم مزيد من التسهيلات لقطاع غزة، الذي يعاني من حصار إسرائيلي لما يزيد عن 17 عام، وأن مايدور حول إدخال السيارات وقطع الغيار والدراجات الناريه هو ما يتناقله المواطنين". 

وأكدت الغرفة التجارية في بيانها على "ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار" آملة أن "يكون هناك انفراجه قريبة لإدخال جميع البضائع والمستلزمات التي يحتاجها قطاع غزة".

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