شؤون فلسطينية

سلطة جودة البيئة بغزة تنشر صورة للمناطق الملوثة على شاطئ البحر

سلطة جودة البيئة بغزة تنشر صورة للمناطق الملوثة على شاطئ البحر
سلطة جودة البيئة بغزة تنشر صورة للمناطق الملوثة على شاطئ البحر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة وبالتعاون مع وزارة الصحة نتائج تقييم جودة مياه شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي لجودة مياه الشاطئ، وفقاً للمواصفات الفلسطينية لجودة مياه شواطئ الاستحمام خلال موسم الاصطياف.

وأشارت سلطة المياه إلى أن  النتائج لدورة حزيران/ يونيو 2023 أظهرت تلوث 30% من الشاطئ، وأن 70% من الشاطئ آمن للسباحة وفق الخارطة المرفقة.

وأفادت بأن سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الصحة تنفذان برنامجاً دورياً لفحص وتقييم جودة مياه شاطئ محافظات غزة خصوصاً قبل وأثناء موسم الاصطياف.

وقالت:" تبعاً لمنظمة الصحة العالمية فإن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والأذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة إلى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة".

وطالبت سلطة المياه جميع المصطافين بعدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.

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سلطة جودة البيئة بغزة تنشر صورة للمناطق الملوثة على شاطئ البحر

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