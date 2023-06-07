شؤون فلسطينية

والد الأسير محمد الحلبي يتلقّى رسالة من الخارجية الاسترالية بشأن نجله

والد الأسير محمد الحلبي يتلقّى رسالة من الخارجية الاسترالية بشأن نجله
محمد الحلبي
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الحلبي، والد الأسير محمد الحلبي، اليوم الأربعاء، إنه "تلقّى ردًا من الخارجية الأسترالية بشأن قضية نجله محمد ورفضه للإجراءات الإسرائيلية بحقه".

وجاء في فحوى الرد، من نائب وزير الخارجية الأسترالي "نشكرك على رسالتك الإلكترونية بتاريخ 18 مايو 2023 بشأن التأخير في استئناف ابنك أمام المحكمة الإسرائيلية العليا ضد إدانته".

وتابع "أنا أرد نيابة عن وزير الخارجية. تواصل الحكومة الأسترالية مراقبة حالة ابنك عن كثب وتولي اهتمامًا وثيقًا للتطورات الأخيرة ، بما في ذلك التأخير في استئنافه. نظرًا للظروف المحيطة بالتأخير".

وأكمل "قدم مسؤولونا في تل أبيب في 17 مايو 2023 احتجاجات إلى الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن اهتمامنا بإقامة العدل بشكل مناسب ونأمل ألا يكون هناك مزيد من التأخير في عملية الاستئناف". 

وختم القول "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنواصل مراقبة التطورات وأننا نشارك بانتظام مع منظمة الرؤية العالمية في هذا الشأن. أنا على ثقة من أن هذه المعلومات مفيدة. تفضلوا بقبول فائق الاحترام جيما هاغينز سكرتير مساعد فرع الشرق الأوسط آر جي كيسي مبنى جون ماكوين كريس بارتون".

ويشار إلى أن والد الأسير محمد الحلبي، وجه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة وجهات دولية أخرى، للتعبير عن رفضه لكل الإجراءات الإسرائيلية بحق نجله محمد، والذي اعتقل في حزيران عام ٢٠١٦ خلال عمله مع مؤسسة الرؤية العالمية.

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