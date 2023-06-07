شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بالدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للموئل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

فلسطين تشارك بالدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للموئل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للموئل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحت عنوان "مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة وفعالة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أوقات الأزمات العالمية"، والتي انعقدت في العاصمة الكينية، نيروبي.

وخلال كلمته ممثلا لدولة فلسطين، نقل وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح تحيات القيادة والحكومة الفلسطينية الى المشاركين، مستعرضاً الوضع السياسي الخاص للقضية الفلسطينية في ظل ازدياد وتيرة التوسع الاستيطاني، واستمرار مصادرة الأراضي، وعدم تمكين الحكومة الفلسطينية من استغلال الموارد الطبيعية خاصة في المناطق المسماة ج، مشيراً إلى أثر هذه الإجراءات الاحتلالية والتي تعتبرا تحدياً حقيقيا وعائقاً أمام تعزيز الحضرنة والتنمية المستدامة.

 وأكد الصالح التزام دولة فلسطين الكامل بكافة الاتفاقات الدولية، واستعدادها لتسخير كافة الموارد المتاحة ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من الكوارث الكونية والتغير المناخي وتحقيق الاهداف التنموية، داعيا في الوقت نفسه إلى أن تتوجه هذه الجهود من أجل ارغام اسرائيل على الامتثال للمجتمع الدولي وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ليتاح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه والقيام بواجباته الانسانية جنبا إلى جنب مع كل الدول الحرة.

واستعرض الصالح أهم الانجازات والتقارير التي تم اعدادها من قبل الحكومة الفلسطينية خلال عدد من البرامج والمشاريع  والتي تم تنفيذها بالشراكة مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في فلسطين.

من جانبه، استعرض السفير والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيروبي، حازم شبات، بصفته رئيس مجموعه آسيا والمحيط الهادئ، في كلمة بالنيابة عن المجموعة، احتياجات دول آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالحضرنه والتنمية المستدامه.

 وأعرب شبات عن شكره لكافة دول المجموعة التي ساهمت بشكل كبير في الدعم المالي للبرنامج، داعياً الى تقديم مزيد من الدعم المادي والتقني، ونقل التكنولوجيا إلى الدول الأعضاء في المجموعة، مشيداً كذلك بجهود وخبرات برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

جدير بالذكر أن أعمال جمعية موئل الأمم المتحدة، أنطلقت بحضور ومشاركة رئيس الجمهورية  الكينية، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  وعدد كبير من الوزراء وعدد من رؤساء الحكومات من عدة دول، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء وتستمر اعمالها على مدار اربعة ايام.

وشارك في الوفد الفلسطيني مُمثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين، ووزارة الحكم المحلي، وطاقم سفارة دولة فلسطين لدى كينيا.

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