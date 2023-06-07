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الحكومة البريطانية تُخفض تكلفة تصريح الزيارة لها للقادمين من الأردن

الحكومة البريطانية تُخفض تكلفة تصريح الزيارة لها للقادمين من الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة البريطانية في عمّان، اليوم الأربعاء، أن حكومة لندن خفضت تكلفة تصريح الزيارة إلى المملكة المتحدة للقادمين من دول الخليج العربي والأردن.

وقالت السفارة في بيان، "تصريح الزيارة الإلكتروني البريطاني الجديد سوف يكلف 10 جنيهات (إسترلينية) فقط" أي ما يعادل (8.8 دينار أردني)، مشيرة إلى أن السفر إلى المملكة المتحدة "يصبح أقل تكلفة وأكثر سهولة للزائرين من دول الخليج ومن الأردن".

وأوضحت: "سوف يُطلب عما قريب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن دفع 10 جنيهات إسترلينية فقط لتقديم طلب تصريح الزيارة الإلكتروني الذي يتيح لهم زيارة المملكة المتحدة عدة مرات على مدى سنتين"، وفق ما نقل موقع (المملكة)

يشار إلى أن المواطنين الأردنيون يدفون حاليا 100 جنيه إسرليني (قرابة 88 دينار) للحصول على تأشيرة الزيارة إلى المملكة المتحدة، فيما يدفع مواطنو دول الخليج حوالي 30 جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق نظام تصريح الزيارة الإلكتروني على المواطنين القطريين في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعلى مواطني سائر دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في شباط 2024، قبل التوسع في تطبيقه في أنحاء العالم على امتداد سنة 2024، على ما ذكرت السفارة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من السنة الحالية بدء العمل بنظام تصريح الزيارة الإلكتروني الجديد في سعيها لرقمنة منافذ حدود المملكة المتحدة بحلول 2025 لتعزيز أمن الحدود وتجربة الزائرين القادمين عبرها.

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