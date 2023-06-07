الصحة بغزة: دفعنا بأكثر عن 280 طبيباً وممرضاً للمتابعة الصحية لطلبة الثانوية العامة



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن وزارة الصحة دفعت بأكثر عن 280 طبيباً وممرضاً للمتابعة الصحية للطلبة والطالبات خلال امتحانات الثانوية العامة.



وأضافت أنه تم تجهيز الوحدات الصحية في لجان الامتحانات بالأدوية واللوازم الطبية، فيما شكلت وزارة الصحة سبع لجان مركزية تتابع عن كثب عمل اللجان الطبية الفرعية في كافة محافظات قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، بأنها تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن "طواقمها الطبية تعمل على قدم وساق في 238 لجنة للامتحانات.