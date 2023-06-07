صدور العدد الـ 166 من مجلة الإسراء





وتناولت محاورها محورين رئيسين، يتعلق الأول بالعبادة؛ فرائضها ونوافلها، والثاني شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له والمسجد الإبراهيمي من اعتداءات.



أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (الشوق للحج والعمرة في ضوء دعاء إبراهيم، عليه السلام، والتزاحم لأدائهما، وحسن جزائهما)، وتضمن العدد مقالات: (الحج ونظرية ربط السبب بالنتيجة) الشيخ عمار توفيق بدوي، و(حكم أخذ الأجرة مقابل الإرشاد والمرافقة في الحج) أ. د. جمال زيد الكيلاني، و(أنواع الطواف في الحج والعمرة وأحكامه)

أ. شريف مفارجة، و(مشروعية الحضانة وصاحب الحق فيها) أ. روان شيخ، و(السِّلم الذي ينشده الشعب الفلسطيني) الشيخ د. أحمد شوباش، و(مكانة المرأة ودورها في الحياة) أ. يوسف عدوي، و(لغتنا العربية إلى أين؟) أ. كمال بواطنة، و(معاني «العدل» كما وردت في القرآن الكريم) أ. لبيب فالح طه، وقصيدة (فيضُ شوق) أ. زهدي حنتولي، وتضمن العدد كذلك زاوية: (مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 164 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.



رام الله - دنيا الوطنبمناسبة قرب توجه حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج؛ صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد الـ 166 من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته للشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (العبادة فرائضها ونوافلها، وفضل شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وأهميته).