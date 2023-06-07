شؤون فلسطينية

صدور العدد الـ 166 من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة قرب توجه حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج؛ صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد الـ 166 من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته للشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (العبادة فرائضها ونوافلها، وفضل شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وأهميته).

وتناولت محاورها محورين رئيسين، يتعلق الأول بالعبادة؛ فرائضها ونوافلها، والثاني شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له والمسجد الإبراهيمي من اعتداءات.

أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (الشوق للحج والعمرة في ضوء دعاء إبراهيم، عليه السلام، والتزاحم لأدائهما، وحسن جزائهما)، وتضمن العدد مقالات: (الحج ونظرية ربط السبب بالنتيجة) الشيخ عمار توفيق بدوي، و(حكم أخذ الأجرة مقابل الإرشاد والمرافقة في الحج) أ. د. جمال زيد الكيلاني، و(أنواع الطواف في الحج والعمرة وأحكامه)
أ. شريف مفارجة، و(مشروعية الحضانة وصاحب الحق فيها) أ. روان شيخ، و(السِّلم الذي ينشده الشعب الفلسطيني) الشيخ د. أحمد شوباش، و(مكانة المرأة ودورها في الحياة) أ. يوسف عدوي،  و(لغتنا العربية إلى أين؟) أ. كمال بواطنة، و(معاني «العدل» كما وردت في القرآن الكريم) أ. لبيب فالح طه، وقصيدة (فيضُ شوق) أ. زهدي حنتولي، وتضمن العدد كذلك زاوية: (مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 164 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية: الاستيطان أصبح خطراً استراتيجياً وعلى الدول الفاعلة التدخل قبل فوات الأوان

الإسلامية المسيحية: الاستيطان أصبح خطراً استراتيجياً وعلى الدول الفاعلة التدخل قبل فوات الأوان

غزة: الإعلامي الحكومي يصدر تصريحاً بشأن نشر أسئلة اختبار الثانوية العامة

غزة: الإعلامي الحكومي يصدر تصريحاً بشأن نشر أسئلة اختبار الثانوية العامة

الخارجية السودانية تدين اقتحام مجموعات مسلحة منزل ومقر السفارة الفلسطينية بالخرطوم

الخارجية السودانية تدين اقتحام مجموعات مسلحة منزل ومقر السفارة الفلسطينية بالخرطوم

اشتية: حريصون على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل سير امتحانات الثانوية العامة

اشتية: حريصون على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل سير امتحانات الثانوية العامة

فيديو: خلال مهرجان للجبهة الديمقراطية.. دعوة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

فيديو: خلال مهرجان للجبهة الديمقراطية.. دعوة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

صورة.. الفقمة الراهب المتوسطية تترك أثراً جميلاً خلال جولتها بالمياه والشواطئ البحرية بالقطاع

صورة.. الفقمة الراهب المتوسطية تترك أثراً جميلاً خلال جولتها بالمياه والشواطئ البحرية بالقطاع

طالع: الأشغال بغزة تُطلق رابط الاستعلام عن أضرار العدوان الأخير

طالع: الأشغال بغزة تُطلق رابط الاستعلام عن أضرار العدوان الأخير

وفد فلسطيني يشارك بالمنتدى العربي الثاني من أجل المساواة المنعقد في بيروت

وفد فلسطيني يشارك بالمنتدى العربي الثاني من أجل المساواة المنعقد في بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو: خلال مهرجان للجبهة الديمقراطية.. دعوة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

فيديو: خلال مهرجان للجبهة الديمقراطية.. دعوة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

وفد فلسطيني يشارك بالمنتدى العربي الثاني من أجل المساواة المنعقد في بيروت

وفد فلسطيني يشارك بالمنتدى العربي الثاني من أجل المساواة المنعقد في بيروت

التعليم بغزة: عمليات التصحيح ستبدأ مباشرة بعد انتهاء الاختبار الأول للثانوية العامة

التعليم بغزة: عمليات التصحيح ستبدأ مباشرة بعد انتهاء الاختبار الأول للثانوية العامة

بالأسماء.. كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بالأسماء.. كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طقس فلسطين: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

انتخاب فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

انتخاب فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

مركز فلسطين: عشرات الآلاف من الأطفال الأسرى وقعوا ضحايا لجرائم الاحتلال

مركز فلسطين: عشرات الآلاف من الأطفال الأسرى وقعوا ضحايا لجرائم الاحتلال

منوعات

بعد تصدره الترند.. كم بلغت إيرادات فيلم &quot;شوجر دادي&quot;؟

بعد تصدره الترند.. كم بلغت إيرادات فيلم "شوجر دادي"؟

براءة مصطفى كامل من تهمة السرقة التي وُجّهت إليه

براءة مصطفى كامل من تهمة السرقة التي وُجّهت إليه

الفنانة شهيرة تثير الجدل بعد إطلالتها الأخيرة

الفنانة شهيرة تثير الجدل بعد إطلالتها الأخيرة

حسن يوسف يفجّر مفاجآت صادمة حول نجوم الوسط الفني

حسن يوسف يفجّر مفاجآت صادمة حول نجوم الوسط الفني

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

عربي

وفاة ستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى في السودان

وفاة ستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى في السودان

بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ذكرى النكسة

"التعاون الإسلامي" تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ذكرى النكسة

لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه

لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه