شؤون فلسطينية

غزة: الإعلامي الحكومي يصدر تصريحاً بشأن نشر أسئلة اختبار الثانوية العامة

غزة: الإعلامي الحكومي يصدر تصريحاً بشأن نشر أسئلة اختبار الثانوية العامة
طالبات الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الأربعاء، إنه تمّ رصد نشر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لورقة أسئلة اختبار اليوم قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الامتحان.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا يعد مخالفة قانونية سيتم ملاحقة مرتكبيها واتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول من جهات الاختصاص.

وأكد "الإعلامي الحكومي"، على عدم السماح بنشر أوراق الامتحانات أو تداولها قبل انتهاء مدة جلسة الامتحان كاملة، وتتابع وزارة التربية والتعليم وجهات الاختصاص الأخرى لضمان عدم خروجها أو تداولها.

وأهاب بالجميع بتوفير الأجواء المناسبة لسير الامتحانات دون التشويش عليها، أو المس بصورتها والإساءة لها أمام كافة الجهات

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