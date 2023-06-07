الخارجية السودانية تدين اقتحام مجموعات مسلحة منزل ومقر السفارة الفلسطينية بالخرطوم





واعتبرت "الخارجية"، هذه التعديات انتهاكا جسيما لسيادة دولة فلسطين واعتداء على مقراتها الرسمية وانتهاكا صارخا لاتفاقية فينا، مؤكدة انها ستقوم بالمتابعات القانونية اللازمة لحماية السفارة ومقر إقامة السفير والعاملين فيهما.





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية السودانية، قيام مجموعات مسلحة، باقتحام منزل، ومقر سفارة دولة فلسطين في الخرطوم.واعتبرت الخارجية السودانية في بيان صحفي، هذا العمل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أمس الثلاثاء، أدانت اقتحام عصابات ومجموعات مسلحة سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في العاصمة السودانية الخرطوم للمرة الثالثة على التوالي.