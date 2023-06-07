المُعارضة في إسرائيل تُقدم مرشحها الوحيد بلجنة اختيار القضاة





وأضافت: أن هذا ما تم التوصل إليه صباح اليوم الأربعاء، الموعد الأخير لتقديم الترشيحات لعضوية اللجنة المذكورة.



وكان أول من أعلن تنازله عن التنافس على ترشيح ممثل عن حزبه لهذه اللجنة، هو بيني غانتس.





وقال: إن "الوقت ليس وقت مناورات الانانية والغرور، وان على المعارضة الالتفاف حول مرشح مشترك لهذه اللجنة لكي تزداد حظوظه أمام الائتلاف الحكومي".





ودعا غانتس رئيس حزب (العمل)، ميراف ميخائيلي، إلى سحب ترشيح مندوب حزبها لتبقى في نهاية المطاف فقط مرشحة حزب (هناك مستقبل) التي ستنافس باسم كل أقطاب المعارضة على عضوية لجنة اختيار القضاة.



وبالفعل أعلنت ميراف ميخائيلي بعد ذلك بقليل عن سحب ترشيحها لعضو (كنيست)، إفرات رايتن.





وقالت ميخائيلي: إن "الالتفاف حول مرشح واحد مشترك للمعارضة يرفع من حظوظ فوزه ولا يترك مجالا للائتلاف الحكومي بإفشاله".



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، بأن عضو (كنيست)، كارين الهرار النائبة عن حزب (هناك مستقبل)، هي المرشحة الوحيدة باسم المعارضة لعضوية لجنة اختيار القضاة.