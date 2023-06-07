اشتية: حريصون على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل سير امتحانات الثانوية العامة





جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، سير عملية تقديم امتحان الثانوية العامة في مدرسة ذكور كفر نعمة الصناعية غرب مدينة رام الله.



وأضاف: سعداء أن نتواجد في هذه المدرسة التي قدمت عددا من الشهداء، ومن بين طلبتها أسرى في سجون الاحتلال، معربا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكافة الطلبة".



وتوجه أكثر من 87.817 طالبا وطالبة قد توجهوا، صباح اليوم، إلى قاعات الامتحان، موزعين على 726 قاعة، لتقديم امتحان الثانوية العامة.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إن الحكومة حريصة كل الحرص على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل سير الامتحانات بهدوء وانضباط.