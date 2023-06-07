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وفاة ستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى في السودان

وفاة ستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جراء الحرب الدائرة منذ نحو الشهرين بالبلاد، توفي ستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى "الضعين" بولاية شرق دارفور، نتيجة لضعف الإمدادات.

ونقلت وسائل الإعلام السودانية، عن وزير الصحة بولاية شرق دارفور الشفيع برار، قوله إن "نقصا في الإمدادات تسبب في وفاة 6 من الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الضعين"، وفق ما نقل موقع (العربية).

وأشار إلى أن الولاية تُعاني من نقص في الأدوية ومحاليل ومعدات المعامل وبنك الدم، إضافة إلى مستهلكات غسيل الكلى والغازات الطبية، بجانب ندرة المستهلكات الطبية الأخرى مع عدم وجود عربة إسعاف عاملة للمستشفى.

يشار إلى أن العاملين في مستشفى "الضعين" التعليمي أضربوا عن العمل منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على عدم صرف الأجور.

وتقول اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن 66% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات توقفت عن العمل، نتيجة لتعرضها للقصف والإخلاء القسري وضعف الإمدادات الطبية.

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