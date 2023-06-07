فيديو: خلال مهرجان للجبهة الديمقراطية.. دعوة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الوطني لشهدائها بمهرجان وطني، في مدينة غزة.





جاء ذلك بحضور وفود قيادية من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة ومؤسسات حقوقية ونقابية ومجتمع مدني وفعاليات مجتمعية واللجان الشعبية للاجئين وأكاديميين وشخصيات وطنية واعتبارية، والوجهاء والمخاتير، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وأهالي الشهداء والأسرى.





بدأ المهرجان بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجبهة والثورة الفلسطينية، فيما تخلل المهرجان عرض فيلم وثائقي بعنوان (الشهداء وقود الثورة) الذي يوثق تاريخ ومسيرة الجبهة الديمقراطية وتضحيات شهدائها الأبطال.





وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن يوم الشهيد الجبهاوي هو محطة نضالية للتأكيد على الثوابت التي انطلقت من أجلها الجبهة الديمقراطية.

وأضاف: أن الجبهة الديمقراطية تتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مرتكزاً من أجل تجميع كل عوامل القوا الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، داعياً بهذا اليوم لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية.





بدورة قال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: "في يوم الشهيد الجبهاوي نحيي هذه الذكري العزيزة على قلوبنا، ونستذكر شهداء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وهم بالعشرات، ونستذكر 1000 من الشهداء في الجبهة الديمقراطية و كل شهداء الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "لازال شعبنا يضحي ويقدم المزيد من التضحيات من أجل إفشال كل مشاريع الاستيطان والتهويد للقدس".





ومن جانبه قال محمد البريم، مسؤول الإعلام في لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، إن في اليوم الوطني للجبهة الديمقراطية شعبنا الفلسطيني يطوق اليوم الي الانعتاق من هذا الاحتلال لتحرير أرضة التي أوخذت منه غصب.





وأشار البريم، إلي أن من ضرورة الانعقاد لمصالحة فلسطينية تقوم على الثوابت الفلسطينية وضرورة رفع التنسيق ما بين كل القوي والفصائل الفلسطينية، لما يضمن تحرير أرضنا وانعتاق هذا الاحتلال عن أرضنا المحتلة.









رام الله - دنيا الوطن