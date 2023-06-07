طالع: الأشغال بغزة تُطلق رابط الاستعلام عن أضرار العدوان الأخير
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن إطلاق رابط الكتروني للاستعلام عن أضرار العدوان الأخير على قطاع غزة.
ونوهت الوزارة، أنه من خلال الرابط يمكن للمواطنين الاستعلام عن أضرارهم الجزئية، الناجمة عن عدوان مايو 2023، بالإضافة لتعليمات هامة للمواطنين المتضررين.
وأوضحت، أن الحالات المتضررة والتي لم يتم حصرها جراء العدوان الأخير على القطاع، عليها مراجعة المديريات في المحافظات، وذلك لتقديم طلب تسجيل حصر جديد واصطحاب الأوراق الثبوتية، وصور توضح الضرر الفعلي للوحدة السكنية المتضررة، حتى نهاية دوام الأربعاء الموافق 14/06/2023.
وأشارت، أن الرابط يحتوي على احصائيات الحصر النهائي للأضرار الجزئية والكلية، والتي تفيد وسائل الإعلام المختلفة والمهتمين.
للاستعلام من خلال الرابط
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