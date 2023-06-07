شاهد: دمار بسد نوفا كاخوفكا وفيضان واسع وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف

أظهرت صور فضائية اليوم الأربعاء، حدوث فيضان واسع النطاق ودمار كبير بسد نوفا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا.



ونشرت الصور شركة "ماكسار تكنولوجيز" والتي التقطتها بالأقمار الصناعية أمس الثلاثاء، وفق ما نقل موقع (العربية).



وأدى انهيار السد الحيوي الذي يقع على نهر دنيبرو في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا حاليا من منطقة خيرسون الأوكرانية، لفيضان غمر أجزاء كبيرة من المدينة التي تدور بها الحرب على طول خط المواجهة.



وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات بتفجير السد، ولم يتضح حتى الآن الطرف المسؤول عن تفجير السد.



بدورها، قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها "ليست متأكدة" من هوية الطرف المسؤول، لكنها استبعدت أن تفعل أوكرانيا ذلك بشعبها وأرضها.



واجتمع مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، الثلاثاء، بطلب من كل من روسيا وأوكرانيا بعد تدفق غزير للمياه إثر انفجار سد ضخم على نهر دنيبرو الذي يفصل بين قوات البلدين في جنوب أوكرانيا.



















رام الله - دنيا الوطن