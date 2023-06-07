صور.. الشرطة بغزة تؤمن بدء اختبارات الثانوية العامة



وأوضح أنه سيتم توفير عنصر وضابط شرطة أمام كل لجنة؛ للحفاظ على أجواء الطمأنينة والاستقرار ومنع أي تشويش أو إزعاج أو مخالفات.



كما وعمدت الشرطة وفق العميد النادي، على مرافقة وتأمين مركبات نقل أوراق الامتحانات من مقر وزارة التربية والتعليم إلى جميع اللجان بمحافظات قطاع غزة.



من جانبها، ستنتشر شرطة المرور على المفارق الرئيسة المحيطة بالمدارس لتسهيل حركة السير، إلى جانب مهمتها في تسهيل حركة السير الاعتيادية، في حين ستعزز شرطة الحراسات تواجد أفرادها على البوابات الرئيسة لوزارة التربية والتعليم.



وأضاف العميد النادي، أنه سيتم منع أية تجمعات خارج لجان الامتحانات بعد الانتهاء منها، للحفاظ على الهدوء والنظام العام، في حين تشترك عناصر الشرطة النسائية على مستوى المحافظات، في تأمين اللجان والقاعات، لاسيما الخاصة بالإناث.



وتقدم نحو 87 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الوطن، صباح اليوم، لأداء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في مختلف الفروع، بينهم 38 ألفاً في محافظات قطاع غزة.





















رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارات الشرطية المختصة، بغزة، إنها شرعت مع ساعات صباح اليوم الأربعاء، في تأمين سير اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسة 2022/2023 في جميع محافظات القطاع والتي تستمر حتى 26 حزيران/يونيو الجاري.وتأتي هذه الإجراءات في إطار توفير الأجواء الإيجابية والملائمة للطلبة المتقدمين للامتحانات ومنع أي مصدر إزعاج أو ضجيج داخل اللجان أو في محيطها، إضافة إلى حفظ النظام العام ومتابعة أي تجاوزات.وكان المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي قد أعلن، أن الإدارات الشرطية المختصة أتمت ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة التي يتم عقدها اليوم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.بدوره، لفت العميد علي النادي، مدير إدارة العمليات والاتصالات إلى أن الشرطة نشرت عناصر إداراتها المختصة داخل 232 لجنة موزعين في جميع محافظات قطاع غزة، إضافة إلى مراكز التصحيح ومركز تخزين الأسئلة ومراكز الفرز والإدخال ومقر وزارة التربية والتعليم في محافظتي غزة وخانيونس.وأوضح في تصريح نقله موقع (الداخلية)، أن دور إدارات الشرطة يبدأ بتأمين جميع تلك اللجان بشكل مسبق، والتأكد من ملاءمة القاعات لانعقاد الامتحانات.