مباشر | نحو 87 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحانات الثانوية العامة

شؤون فلسطينية

التعليم بغزة: عمليات التصحيح ستبدأ مباشرة بعد انتهاء الاختبار الأول للثانوية العامة

التعليم بغزة: عمليات التصحيح ستبدأ مباشرة بعد انتهاء الاختبار الأول للثانوية العامة
جانب من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، خالد أبو ندى، صباح الأربعاء، انطلاق امتحانات الثانوية العامة في دورتها الأولى  (دورة الراحل محمد عواد).

وقال أبو ندى، خلال مؤتمر صحفي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، إن "الوزارة جهزت 232 قاعة بكل ما يلزم من احتياجات، وبلغت أعداد 9 آلاف من المعلمين والمعلمات، 6 آلاف منهم سيعملون في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة، وسيتوزعون على مركزين مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس".

وتابع:" ندير ملف الثانوية باحتراف عال، وشهادة الثانوية تحظى باحترام كبير على المستوى الدولي". لافتةً إلى أن عمليات التصحيح ستبدأ بعد انتهاء أول امتحان للوصول إلى النتائج بأسرع وقت. 

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر"للمجلس التشريعي وللجنة متابعة العمل الحكومي ولأطقم وزارة الداخلية والصحة والكهرباء ومجالس الأمور التي كان لتعاونهم الدور الكبير للوصول لهذا الصورة".

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