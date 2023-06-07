أكثر من 87 ألف طالب يتوجّهون لاختبارات الثانوية العامة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء الوطن، والمدراس الفلسطينية في الخارج، حيث توجه أكثر من 87 ألف طالبٍ وطالبة إلى قاعات الامتحان، منهم 49 ألف في ألف في الضفة الغربية، و38 ألف في قطاع غزة و500 طالب موزعين على خمس مدارس في الخارج.وأكدت وزارة التربية والتعليم، انتهاء الترتيبات والجاهزية التامة لبداء اختبارات الثانوية بدورتها الأولى تحت اسم (دورة الراحل محمد عوّاد).وقد أفادت لجنة الامتحانات العامة بأن 87,817 طالب وطالبة سينتظمون على مقاعد الامتحانات في مديريات الوطن كافة والمدارس الفلسطينية في الخارج.وثمَّنت اللجنة جهود كافة الطواقم التي تتابع عقد هذا الامتحان، وتوفير كل ما من شأنه إنجاحه، كما أهابت بذوي الطلبة والأهالي توفير الهدوء وكل الأجواء التي تضمن تقديم الامتحان وفقًا للخطة الموضوعة، متمنية النجاح والتفوق للطلبة جميعهم.كما أكدت اللجنة على ضرورة تواجد الطلبة الساعة 8.30 صباحاً في قاعاتهم، إذ لن يسمح بدخول قاعة الامتحان بعد الساعة التاسعة صباحاً.من الجدير ذكره أن 38,880 طالب وطالبة سيتقدمون للامتحانات في قطاع غزة وذلك في 232 قاعة، حيث يوجد حوالي 6000 مراقب، حوالي 3000 مصحح في مركزي التصحيح بمدينة غزة وخان يونس.