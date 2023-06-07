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بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي في جدة
خلال اجتماع وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن اجتمع مع ولي العهد السعودي، وناقشا "تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا".

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن أيضا بمسؤولين سعوديين كبار خلال زيارته للعاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية.

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