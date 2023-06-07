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دولي

نائبة الرئيس الأميركي: حل الدولتين لشعبين أفضل طريقة لحل الصراع

نائبة الرئيس الأميركي: حل الدولتين لشعبين أفضل طريقة لحل الصراع
كاميلا هاريس
رام الله - دنيا الوطن
أعربت نائبة الرئيس الأميركي، كاميلا هاريس، عن اعتقادها بأن أفضل طريقة لتحقيق حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هي من خلال حل الدولتين لشعبين. 

جاء ذلك خلال كلمة لها في حفل بمناسبة إحياء الذكرى الـ 75 لما يسمى "استقلال إسرائيل" في واشنطن، الليلة الماضية.

وأكدت في الوقت نفسه، في كلمتها على "الالتزام القوي الذي تتعهد به إدارة الرئيس بايدن بأمن إسرائيل"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأشارت نائبة رئيس الولايات المتحدة، في كلمة ألقتها أمام الحضور إلى التغييرات المزمع إجراؤها في الجهاز القضائي في إسرائيل.

وقالت: إن الولايات المتحدة "ستواصل العمل من أجل القيم التي تكمن وراء علاقاتها مع إسرائيل، وعلى رأسها تعزيز الديمقراطية، والنظام القضائي المستقل، والضوابط والتوازنات"، وفق تعبيرها.

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