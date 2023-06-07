عدة إصابات إثر اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الأربعاء، في مخيم عقبة جبر جنوب اريحا.وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر، إن ستة مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، حيث تركزت الإصابات في الأطراف السفلية وجرى نقلها للمستشفيات لاستكمال العلاج.ونفذت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين عمليات دهم وتفتيش واعتقال في المخيم، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات وصفت بـ"الساخنة" بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.