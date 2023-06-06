حمادة: شعبنا سيبقى مرابطاً في مقدساته ومتجذراً على أرضه

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أنّ شعبنا لا زال مرابطاً وثابتاً على أرضه، رغم محاولات الاحتلال على مدى السنوات الماضية، لترحيله وتهجيره من وطنه.وقال حمادة، في الذكرى الـ56 للنكسة، إن "الاحتلال ادعى في ذلك اليوم أنه وضع يده على القدس، ولكن بعد هذه الأعوام، أثبت شعبنا أنه ما زال مرابطاً في أرضها ثابتاً فوقها، يقدم الدماء رخيصة من أجل القدس ومن أجل المسجد الأقصى".وأضاف أن "هذه الرسائل القوية الممهورة بالدم تؤكد لهذا الاحتلال أن كل محاولاته على مدى السنوات الماضية لترحيل أهلنا ولتأكيد أن القدس تابعة له، مجرد وهم وأن القدس لن تكون إلا عربية فلسطينية ولن تكون إلا لأهلها الذين يدفعون عنها والذين يسيجونها بالمهج والأرواح".