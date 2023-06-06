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لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه

لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي اللبناني الدكتور عباس الحلبي إطلاق اسم رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، الدكتور طلال أبوغزاله، على مدرسة الغازية الرسمية في الجنوب اللبناني، تكريما لمسيرته الطويلة والمستمرة في مجال التعلّم الرقمي والابتكار، وكذلك في عملية التحول الرقمي في لبنان؛ هذه المسيرة التي يبذل فيها جهوداً حثيثة ليعود لبنان لموقعه كمنارة للعلم والمعرفة والتقدم في العالم العربي.

ووافق المجلس البلدي لبلدة الغازية على اقتراح الوزير بقرار صدر عن المجلس يؤيد فيه تسمية مدرسة "الغازية الرسمية" باسم "مدرسة الدكتور طلال أبوغزاله للابتكار" لتكون نواة لعملية التحول الرقمي والابتكار للمدارس الرسمية في لبنان.

وتم اختيار مدرسة الغازية الرسمية في جنوب لبنان تحديداً لما لها من مكانة خاصة في وجدان الدكتور طلال أبوغزاله، الذي وصل إلى بلدة الغازية لاجئاً من فلسطين المحتلة مع أهله عندما كان في العاشرة من عمره، وسكن وتعلّم فيها الى أن تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت.

وتعليقاً على هذا القرار، عبر أبوغزاله عن سعادته بهذه التكريم العظيم من معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، مؤكداً ان كل ما قدمه ويقدمه للبنان ليس فضلاً بل واجباً وطنياً تجاه بلده الثاني وشعبه الطيب المضياف."

وأكد أبوغزاله أن "هذا ليس مجرد تكريم، بل وسام يدفعني للعمل أكثر في سبيل تطوير عملية التعليم في لبنان، وتذليل كل الصعوبات من أجل توفير الأدوات التقنية والبرامج التعليمية الرقمية، لجميع الطلاب في المناطق اللبنانية كافة".

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