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العسومي: الأوضاع الراهنة وتحدياتها المتشابكة تحتم حوكمة العمل الحكومي في العالم العربي

العسومي: الأوضاع الراهنة وتحدياتها المتشابكة تحتم حوكمة العمل الحكومي في العالم العربي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن الأوضاع العالمية الراهنة وما تفرضه من تحديات متشابكة على كافة المستويات، تحتم على الدول العربية حوكمة العمل الحكومي من أجل تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي تحتاجها المجتمعات العربية في الوقت الراهن، مضيفاً أن الاعتماد المتزايد على الاقتصاد الأخضر بات ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترأس العسومي لوفد البرلمان العربي المشارك في أعمال منتدى "الاستدامة والعمل الحكومي" تحت عنوان "إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية" الذي عقد في القاهرة، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح العسومي أن مشاركة البرلمان العربي في فعاليات هذا المنتدى، جاءت انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يوليها البرلمان العربي لقضية التنمية المستدامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من خطط واستراتيجيات التنمية التي تسعى الدول العربية إلى تحقيقها لمواجهة التحديات الراهنة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاستدامة في العمل الحكومي عن طريق تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين الحكومات لتطوير أدواتها لتحسين أدائها في مجال التنمية المستدامة.

ووضع البرلمان العربي هذه القضية في مقدمة أولوياته، كما عمل على إصدار عدد من القوانين العربية الاسترشادية في هذا المجال لدعم وتعزيز الجهود العربية الداعمة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

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