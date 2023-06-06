شؤون فلسطينية

الديمقراطية تحيي اليوم الوطني لشهدائها في مهرجان بغزة

الديمقراطية تحيي اليوم الوطني لشهدائها في مهرجان بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحيّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الوطني لشهدائها بمهرجان وطني، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، بحضور وفود قيادية من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية ونقابية ومجتمع مدني وفعاليات مجتمعية واللجان الشعبية للاجئين وأكاديميين وشخصيات وطنية واعتبارية، والوجهاء والمخاتير، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وأهالي الشهداء والأسرى.

بدأ المهرجان بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجبهة والثورة الفلسطينية، فيما تخلل المهرجان عرض فيلم وثائقي بعنوان «الشهداء وقود الثورة» الذي يوثق تاريخ ومسيرة الجبهة الديمقراطية وتضحيات شهدائها الأبطال.

بدوره، أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في قطاع غزة، أن هذا اليوم محطة من محطات التمسك بمسيرة النضال والكفاح والتضحية من أجل طرد الاحتلال وإنجاز الدولة والعودة وتقرير المصير تحت راية البرنامج الوطني المرحلي بقيادة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وشدد ناصر في كلمة الجبهة الديمقراطية المركزية أن معارك الدفاع عن الشعب والثورة، لم تنجح في تنكيس رايات حركة التحرر والتقدم العربية، داعياً لاستيعاب دروس هزيمة حزيران 1967 بالتحرر من الرهان على الوعود الأميركية الجوفاء.

ودعا ناصر لتفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف ووضع خطة استراتيجية وطنية بديلة لاتفاق أوسلو ومسار العقبة- شرم الشيخ، تقوم على التعبئة الوطنية الشاملة، وتشكيل وتفعيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة توفر الأساليب والأدوات لتقود نضال شعبنا في كافة محاور الاشتباك مع الاحتلال وصولاً لانتفاضة جماهيرية عارمة وعصيان وطني، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتحقيق الوحدة الداخلية، وتعزيز صمود شعبنا، وتطوير الحالة الجماهيرية وتأطيرها بالانتخابات، واحترام الحريات العامة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية: أن "المقاومة بكل أشكالها هي السبيل لإعادة بناء التوازنات السياسية بين شعبنا وقواه الوطنية، وبين دولة الاحتلال، وهي الوسيلة الأكثر نجاحاً لوضع حد لاحتلال بلا كلفة، ووضع حد لمسيرة تمتهن فيها الكرامة الوطنية".

كما توجه ناصر بتحية الفخر والاعتزاز لأرواح شهداء الجبهة، وشهداء شعبنا، مؤكدًا مواصلة النضال من أجل تكريس كل الطاقات والأدوات على طريق تطوير المقاومة الشعبية والمسلحة، التي تؤذن بولادة مرحلة جديدة من مراحل نضالنا الوطني، بديلاً لمشاريع الفشل السياسي، واصطناع بديل يملأ الفراغ، كمسار "العقبة - شرم الشيخ" وسياسات الانقسام والتقاسم. وأكد أن قضية الأسرى هي معركة كل الشعب الفلسطيني، والوفاء لهم بتدويل قضيتهم والإفراج عن الأسرى المرضى.

وأكد ناصر وقوف الجبهة إلى جانب حقوق أهالي الشهداء وخاصة شهداء عام 2014، وضرورة انصافهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، موجهًا التحية إلى شهداء شعبنا وعوائلهم، على طريق انتزاع الحقوق الوطنية، حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، إن "م.ت.ف وحدت الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، مضيفاً "طوبى للشهداء الذين أناروا الطريق بدمائهم وهم يقولون أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه، ويواصل مسيرته الوطنية والنضالية".

وشدد العوض أن الانقسام أوجد سلطتين تتنازعان على مشروعين مختلفين، مستدركاً أن "الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذا الوضع بأي حال من الأحوال، ولن يقبل بمسار شرم الشيخ – العقبة، ولا التفاهمات في غزة لإلهاء الناس بالتسهيلات الاقتصادية وغيرها"

ودعا القيادي في حزب الشعب لطي صفحة الانقسام والذهاب إلى حكومة وحدة وطنية على أسس واضحة تستند على البرنامج الوطني المرحلي، وتؤكد أن م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا دون سلبها أو اختلاسها أو إضعافها كونها البيت الجامع لكل الفلسطينيين.












أخبار ذات صلة

انتخاب فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

انتخاب فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

مركز فلسطين: عشرات الآلاف من الأطفال الأسرى وقعوا ضحايا لجرائم الاحتلال

مركز فلسطين: عشرات الآلاف من الأطفال الأسرى وقعوا ضحايا لجرائم الاحتلال

حمادة: شعبنا سيبقى مرابطاً في مقدساته ومتجذراً على أرضه

حمادة: شعبنا سيبقى مرابطاً في مقدساته ومتجذراً على أرضه

فصائل المقاومة: اقتحامات الأقصى عدوان سافر وخيار المقاومة هو الأقصر لدحر الاحتلال

فصائل المقاومة: اقتحامات الأقصى عدوان سافر وخيار المقاومة هو الأقصر لدحر الاحتلال

الديمقراطية تحيي اليوم الوطني لشهدائها في مهرجان بغزة

الديمقراطية تحيي اليوم الوطني لشهدائها في مهرجان بغزة

شاهد: إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

شاهد: إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

إصابات خلال مواجهات في الخليل ورام الله

إصابات خلال مواجهات في الخليل ورام الله

حماس: سياسة الاحتلال بهدم المنازل وتشريد أهلها بالقدس إمعان في التطهير العرقي

حماس: سياسة الاحتلال بهدم المنازل وتشريد أهلها بالقدس إمعان في التطهير العرقي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انتخاب فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

انتخاب فلسطين نائبا لرئيس هيئة المكتب للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية

مركز فلسطين: عشرات الآلاف من الأطفال الأسرى وقعوا ضحايا لجرائم الاحتلال

مركز فلسطين: عشرات الآلاف من الأطفال الأسرى وقعوا ضحايا لجرائم الاحتلال

حمادة: شعبنا سيبقى مرابطاً في مقدساته ومتجذراً على أرضه

حمادة: شعبنا سيبقى مرابطاً في مقدساته ومتجذراً على أرضه

فصائل المقاومة: اقتحامات الأقصى عدوان سافر وخيار المقاومة هو الأقصر لدحر الاحتلال

فصائل المقاومة: اقتحامات الأقصى عدوان سافر وخيار المقاومة هو الأقصر لدحر الاحتلال

الديمقراطية تحيي اليوم الوطني لشهدائها في مهرجان بغزة

الديمقراطية تحيي اليوم الوطني لشهدائها في مهرجان بغزة

حماس: سياسة الاحتلال بهدم المنازل وتشريد أهلها بالقدس إمعان في التطهير العرقي

حماس: سياسة الاحتلال بهدم المنازل وتشريد أهلها بالقدس إمعان في التطهير العرقي

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل محمد التميمي

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل محمد التميمي

الاحتلال يعتقل شاباً وينكل بآخر جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل شاباً وينكل بآخر جنوب نابلس

منوعات

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

أحمد العوضي يكشف لأول مرة كواليس عن حياته الشخصية

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

بالصور.. ظهور مثير لنانسي عجرم يثير غضب الجمهور

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

الإعلامية اللبنانية ميرفت نحاس تشن هجوماً على ياسمين عز

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

بالتفاصيل.. عمرو مصطفى يعلن عن مسابقة لنجوم الزمن الجميل

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

هيفاء وهبي تُشعل الانستغرام بجمبسوت جريء ومثير

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

بالفيديو.. فنانة شهيرة تبتلع حشرة عن طريق الخطاً خلال حفلة لها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بليلة الحناء استعداداً لحفل زفافها

شاهد.. ماريتا الحلاني تحتفل بليلة الحناء استعداداً لحفل زفافها

جورجينا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أبيض جريء

جورجينا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أبيض جريء

سهر الصايغ تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة

سهر الصايغ تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة

وفاة الملحن المصري محمد النادي عن عمر 39 عاماً

وفاة الملحن المصري محمد النادي عن عمر 39 عاماً

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ذكرى النكسة

"التعاون الإسلامي" تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ذكرى النكسة

لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه

لبنان يكرّم طلال أبوغزاله بتسمية مدرسة الغازية الرسمية باسمه

العسومي: الأوضاع الراهنة وتحدياتها المتشابكة تحتم حوكمة العمل الحكومي في العالم العربي

العسومي: الأوضاع الراهنة وتحدياتها المتشابكة تحتم حوكمة العمل الحكومي في العالم العربي

وفاة وزير صحة مصري سابق نتيجة خطأ طبي

وفاة وزير صحة مصري سابق نتيجة خطأ طبي