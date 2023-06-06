إصابات خلال مواجهات في الخليل ورام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في الخليل ورام الله، فيما اقتلعت قوات الاحتلال أشجارا في القدس.وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.واندلعت المواجهات بين الفتية وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.كما أصيب شاب بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط بالوجه، خلال مواجهات اندلعت ظهر اليوم، في قرية النبي صالح شمال رام الله، عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي (3 أعوام).وأطلق الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.أما في القدس، فقد اقتلعت قوات الاحتلال، 50 شجرة زيتون، وهدمت جدارا استناديا في بلدة حزما شمال شرق المدينة.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتلعت 50 شجرة زيتون في منطقة طبلاس بالبلدة، تعود للمواطن علي قاسم الخطيب، وهدمت جدارا استناديا يحيط بـ 4 دونمات يعود لصاحبه أحمد مصطفى الخطيب، في المنطقة ذاتها، كما جرفت عدة طرق زراعية.