اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل محمد التميمي











رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء بالشهيد الطفل محمد هيثم التميمي، في قرية النبي صالح، بمحافظة رام الله والبيرة.وقال اشتية: "جئنا لنقدم واجب العزاء ونعزي أنفسنا باستشهاد الطفل محمد التميمي، فهذا المحتل يستهدف أبناء شعبنا كافة أطفالا وشيوخا ونساء، حيث ارتقى منذ بداية العام 168 شهيدا".وأضاف: "نشاهد اليوم تغييراً في قواعد إطلاق النار من قبل الاحتلال بهدف القتل، فجريمة الاحتلال بحق الطفل التميمي لن تمر وستضاف إلى ملف جرائم الاحتلال في المحاكم الدولية، وسنبقى أوفياء للشهداء وللأسرى ولعائلاتهم ولأرضنا".ووجه رئيس الوزراء "التحية لأهلنا في قرية النبي صالح الصامدة، التي هي شوكة في حلق الاحتلال والاستيطان، وهي تسطر أجمل سطور النضال الفلسطيني والمقاومة الشعبية".