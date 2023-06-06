الجهاد الإسلامي تُصدر تصريحاً عقب اختتام زيارة وفدها برئاسة النخالة للقاهرة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن أمينها العام زياد النخالة، اختتم، مساء اليوم الثلاثاء، زيارته للعاصمة المصرية القاهرة والتي استمرت ثلاثة أيام.وأوضحت الجهاد، في تصريح صحفي، أن النخالة التقى خلال زيارته للقاهرة بالوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.وتابعت: "وإذ تعرب الحركة عن تقديرها للجهود المصرية وعن شكرها لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، فإنها تؤكد على استمرار الاتصالات وتعزيز العلاقة والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، والحرص على الدور المصري في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني، ووقف كل اشكال التصعيد الصهيوني على غزة والضفة الغربية والقدس".