صيدم: أوروبا تحتاج أن تلعب دوراً أكبر في القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) في رام الله، اليوم الثلاثاء، وفداً برلمانياً ألمانياً عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي (SPD) ضم كلاً من النائبة كاتيا ماست، مقررة المجموعة البرلمانية للحزب، والنائب نيلز شميد، المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية.وتمحور النقاش، خلال اللقاء، حول ضرورة أن تلعب أوروبا دوراً أكبر في القضية الفلسطينية، عبر العمل على وقف النهج العنصري المتصاعد لحكومة الاحتلال، لتعود فلسطين على رأس أولويات السياسة الأوروبية والتي باتت منشغلة بقضايا أخرى.وأكد صيدم أن "ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أرضنا وشعبنا هو جرائم حرب، كان آخرها استشهاد الطفل محمد التميمي في قرية النبي صالح"، داعياً الأحزاب والمؤسسات الأوروبية بالمقابل إلى رفض هذه الجرائم والعمل على إنهائها، خاصة بعد تقاعس المجتمع الدولي عن الوقوف عند مسؤولياته والسماح لإسرائيل بالتمادي.وشدد صيدم على أن ما دأبت أوروبا على الحديث عنه من قضايا تراها ضرورية، يجب أن لا تشكل شرطاً لوقف العدوان الإسرائيلي وحل الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.