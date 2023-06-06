بالصور.. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة









رام الله - دنيا الوطنأعادت إيران، فتح سفارتها في الرياض، اليوم الثلاثاء، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، التي أنهاها اتفاق بوساطة صينية في آذار/ مارس الماضي.وأوفدت طهران، علي رضا بيكدلي، نائب وزير الخارجية الإيراني الشؤون القنصلية، لحضور المراسم التي شارك فيها أيضاً حسن زارنيغار، القائم بالأعمال الإيراني، كما حضرها من الجانب السعودي علي اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية.وأمس الإثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة، وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، سيتم إعادة فتحها رسمياً اعتباراً من يومي الثلاثاء والأربعاء، السادس والسابع من حزيران/ يونيو الجاري.والتقى فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة الماضي، في كيب تاون بجنوب أفريقيا على هامش اجتماع "بريكس"، مؤكداً أنه سيزور طهران قريبا تلبية للدعوة الموجهة إليه.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الضيف السعودي سيحمل رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلان طهران والرياض في العاشر من آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على إنهاء القطيعة التي استمرت سبعة سنوات، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.