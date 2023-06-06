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الأردن: مصرع تسعة أشخاص في حادث سير مروع بمحافظة المفرق

الأردن: مصرع تسعة أشخاص في حادث سير مروع بمحافظة المفرق
جانب من حادث السير في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
توفي تسعة أشخاص على الأقل، وأصيب عدة أشخاص الثلاثاء، إثر حادث سير بين مركبتين (بيك أب) في البادية الشمالية في محافظة المفرق الأردنية.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إن الحادث نتج عنه وفاة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وذكر البيان أن فرق الإسعاف المتخصصة قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلت المصابين، وفتحت تحقيقا بالحادث.

ووفق القناة، فإن عدد الوفيات وصل إلى 9 وأشار لوجود عمال مزارع على متن المركبتين، ونقل مصابين إلى مستشفيات البادية الشمالية والمفرق الحكومي والملك طلال العسكري.

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