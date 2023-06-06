دولي

سنعيد لبنان للعصر الحجري.. وزير جيش الاحتلال يُهدد حزب الله

سنعيد لبنان للعصر الحجري.. وزير جيش الاحتلال يُهدد حزب الله
نتنياهو وغالانت في اجتماع أمني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وجّه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، تهديداً لـ (حزب الله) اللبناني. 

وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "إذا شن (حزب الله) حرباً ضدنا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وبدأ جيش الاحتلال الاثنين الماضي، مناورات عسكرية للاستعداد إلى معركة واسعة متعددة الجبهات.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن مناورات هيئة الأركان "اللكمة القاضية" بدأت وستستمر لأسبوعين، كما وستحاكي القتال متعدد الساحات برا وبحرا وجوا وفي السايبر.

وأكمل: "سيتم خلال المناورات فحص قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة الأمد في عدة جبهات".

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